На Купянском и Лиманском направлениях, где армия РФ вела масштабное наступление, она не продвинулась и сейчас проводит перегруппировку, продолжая постоянно атаковать и выискивать слабые места в украинской обороне.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале.

Также россияне плотно минируют территорию вдоль границы с Белгородской областью.

Под Бахмутом продолжается продвижение ВСУ, за неделю было освобождено 3 квадратных километра.

На юге, по словам Маляр, есть продвижение в направлении Урожайного, но РФ "постоянно предпринимает безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе", а Силы обороны "продолжают освобождение Урожайного".

То есть замминистра подтверждает информацию о том, что российские войска пытаются контратаковать в районе села Урожайное и пока бои за него продолжаются.

По данным Генштаба, ВСУ закрепляются на юге, россияне атакуют под Купянском, Бахмутом и Запорожьем.

Тем временем война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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