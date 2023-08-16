В последние дни все чаще пишут об активизации боев на южном фронте, в районе Работино Запорожской области и Времьевского выступа в Донецкой области. Украинская армия ведет масштабное наступление, что подтверждают и сводки командования.



Несколько российских военных пабликов заявили о том, что ВСУ бросили в бой новые резервы, и написали о начале третьего этапа наступления (при этом первый был в июне, второй - в конце июля). О вводе в бой резервов ВСУ сообщает и западная пресса.



Внимание, которое приковано к этому участку фронта, вполне закономерно. Именно здесь может произойти стратегический перелом в войне.



Если украинская армия сможет прорвать фронт и выйти к Азовскому морю и к границе с Крымом, то это приведет к отступлению (или к окружению) российских войск на левобережье Днепра и создаст условия для начала наступления на Крым, который россиянам из-за уязвимости логистики полуострова будет крайне трудно защищать. И таким образом военная ситуация в целом решительно поменяется в пользу Украины.

В то же время, если говорить о возможном российском наступлении, то наиболее опасным для Украины его направлением (при условии исключения гипотетической вероятности повторного броска на Киев) также потенциально является южный фронт. А именно – удар в направлении Запорожья и Днепра, который в случае успеха рассечет логистику ВСУ на всем юге страны и, не исключено, позволит россиянам создать новый плацдарм на правом берегу Днепра с возвращением угрозы наступления к границам Приднестровья с целью отрезать Украину от Черного моря.



В случае же, если ни одна из сторон на этом направлении не сможет добиться существенного успеха и линия фронта изменится лишь незначительно, это будет одним из сигналов о наступлении стратегического тупика в боевых действиях.



Поэтому события, которые в ближайшее время будут разворачиваться на южном фронте, определят очень многое в ходе войны.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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