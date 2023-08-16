Американский журнал Newsweek заявляет о разногласиях в руководстве Украины касательно стратегии дальнейшего наступления на юге из-за медленного прогресса.

Источники издания утверждают, что в украинском правительстве усилились стратегические дебаты "на самом высоком уровне", что "настроило некоторых в администрации президента против военного командования".

"Кое-кто из первой группы хочет закрепить ограниченные успехи Киева и подготовиться к ожидаемому осенне-зимнему наступлению русских. Но представители второй, в том числе главнокомандующий Залужный, хотят продолжать", - говорится в статье.

Военное командование осуждает критику наступления, считая это нетерпением и непониманием ситуации.

"Среди украинского руководства определенно есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии. Что касается военной стороны, есть Залужный и другие - но, очевидно, он тут главный - которые хотят продолжать наступление. У политической стороны есть некоторые вопросы, имеет ли это сейчас наибольший смысл. Или лучше консолидировать силы там, где возможно в некоторых районах, и ослабить давление на линии снабжения и склады?", - говорит источник издания, близкий к украинскому правительству.

Издание пишет, что "в Киеве назревает игра с обвинением", и представители политического руководства "недовольны", что обещанный результат наступления расходится с реальностью на земле.

"Есть ощущение, что они были введены в заблуждение военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление, что им были предоставлены чрезмерно радужные оценки с военной стороны", - сказал источник Newsweek.

Информации о планах сменить военное руководство он не слышал, хотя допускает такой сценарий. В Минобороны изданию назвали подобные сообщения российской пропагандой.

Напомним в Минобороны сообщили, что основной задачей украинских войск на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием.