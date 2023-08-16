Украина бросила в бой одну из последних резервных бригад, подготовленную для текущего наступления на юге.

Об этом сообщает Forbes.

За последние несколько дней 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами "Мардер" и "Страйкер", а также танками "Челленджер-2", вступила в боевые действия в районе Работино на ореховском направлении в Запорожской области.

Сообщается, что это одно из самых боеспособных украинских подразделений.

"82-я и 46-я бригады были одними из последних крупных подразделений, которые украинский генеральный штаб держал в резерве. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха, сброса и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их. Контрнаступление может потерять темп", - пишет издание.

По его данным, Украина еще располагает незадействованными бригадами территориальной обороны и Национальной гвардии. Однако считает, что этим формированиям, как правило, не хватает огневой мощи и подготовки.

Отметим, что на днях поступали сообщения о продвижении ВСУ под Работино.

А сегодня в Минобороны заявили об освобождении Урожайного на бердянском направлении.