Генеральный штаб ВСУ публикует видео боев за Урожайное на Времьевском выступе. Сегодня о его освобождении заявили в Минобороны Украины.

"Силы обороны Украины освободили населенный пункт Урожайное Донецкой области", - подписали видео в Генштабе.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Бои за село шли с 27 июля, с тех пор как ВСУ вошли в соседнее Старомайорское.

Российские подразделения заявляли еще вчера, что отступили из Урожайного. Также несколько дней назад в РФ говорили о вероятной потере Урожайного на Времьевском выступе и что это только "вопрос времени".

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

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