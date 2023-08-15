Украина перебросила резервы на Лимано-Купянское направление, где армия РФ ведет масштабное наступление.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы. Поэтому это позволило сделать невозможным движение врага", - сказал Череватый в эфире телемарафона.

Ранее американский "Институт изучения войны" сообщил о продвижении армии РФ под Купянском.

Украинский Генштаб в утренней сводке сообщал, что на Купянском направлении обстановка без существенных изменений.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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