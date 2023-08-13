Армия РФ обстреляла село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Мужчина получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В селе Кучеровка около 13 часов в результате вражеского обстрела пострадал 51-летний мужчина, получил осколочные ранения. Медики экстренной помощи госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии", -написал Синегубов.

Ранее глава ОВА сообщил, что россияне расширили линию фронта на Купянском направлении, серая зона значительно увеличилась. Штурмовые отряды армии РФ постоянно проводят атаки на Купянском направлении.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Ориентировочно эвакуации подвергается более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

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