12-летний мальчик, пострадавший в результате обстрела Широкой Балки в Херсонской области, скончался в больнице.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"В Широкой Балке погибла вся семья. К сожалению, 12-летний мальчик скончался в больнице", - написал Клименко.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Ранее сообщалось, что в Широкой Балке погибли местный житель и семья мальчика, в том числе его сестра, которой всего 23 дня от рождения.

Также по селу Станислав Россия ударила из РСЗО, зафиксировано 12 прилетов. В результате погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.

Ранее мы писали, что утром российские войска обстреляли село Велетенское Белозерской общины в Херсонской области. В результате удара 28-летний мужчина получил ожоги 70% тела, он находится в реанимационном отделении.

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