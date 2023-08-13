В Херсонской области погибли шесть человек от ударов российской артиллерии. Двое - в селе Станислав, четверо - в Широкой балке, среди них младенец.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО. В результате погибли два человека, еще одна женщина получила ранения. Из-за обстрела были разрушены и повреждены 5 частных жилых домов. В Станиславе зафиксировано 12 прилетов.

"В Широкой Балке в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое", - написал Клименко.

Напомним, утром российские войска обстреляли село Велетенское Белозерской общины в Херсонской области. В результате удара 28-летний мужчина получил ожоги 70% тела, он находится в реанимационном отделении.

Ранее мы писали, что в Украине на утро 13 августа уже 500 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ. Эти цифры не окончательны, продолжается работа по установлению жертв войны на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.