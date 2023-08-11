В Ивано-Франковской области во время сегодняшнего ракетного удара погиб ребенок.

О прилетах в регионе сообщила Ивано-Франковская ОВА.

Прокуратура сообщает подробности попадания по гражданскому объекту.

Сообщается, что удар наносился аэробалистическими ракетами по инфраструктуре области.

В результате ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик. Хозяйственная постройка повреждена.

В Киеве во время атаки РФ обломки ракеты упали на территорию детской больницы, еще два места падения обломков сбитых ракет обнаружили на территории Днепровского и Оболонского района.

Как мы писали, после обстрела Запорожья погибли три человека, есть раненые.

Ранее в Нацгвардии заявили, что РФ не испытывает "снарядного голода", количество обстрелов растет.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.