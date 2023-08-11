В Киеве нашли еще два места падения обломков сбитых ракет, помимо территории детской больницы.

Об этом сообщает КГВА.

Обломки сбитых ракет обнаружены в Днепровском районе и на жилом массиве Оболонского района. Было возгорание, его уже потушили.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Воздушные силы сообщали о пусках "Кинжалов" в направлении Киевской области.

Напомним, в Нацгвардии заявили, что РФ не испытывает "снарядного голода", количество обстрелов растет.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.