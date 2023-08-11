В Киеве нашли еще два места падения обломков сбитых ракет
В Киеве нашли еще два места падения обломков сбитых ракет, помимо территории детской больницы.
Об этом сообщает КГВА.
Обломки сбитых ракет обнаружены в Днепровском районе и на жилом массиве Оболонского района. Было возгорание, его уже потушили.
Информации о пострадавших нет.
Ранее Воздушные силы сообщали о пусках "Кинжалов" в направлении Киевской области.
Напомним, в Нацгвардии заявили, что РФ не испытывает "снарядного голода", количество обстрелов растет.
Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.
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