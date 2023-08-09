В оккупированном Донецке при обстреле Петровского района погибла четырехлетняя девочка, еще два человека ранены.

Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается, что снаряд прилетел в жилой дом, он разрушен.

Напомним, 8 августа неподконтрольные Макеевка и Донецк попали под обстрел.

Ранее мы писали, что в результате ракетной атаки по центру Покровска Донецкой области 88 раненых, среди них дети 10 и 16 лет, семеро человек погибли.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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