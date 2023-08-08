Министерство внутренних дел показало новые кадры спасательной операции в Покровске после прилета "Искандеров" по центру города 7 августа.

Стало известно уже о 88 раненых в результате ракетной атаки на Покровск, среди них дети 10 и 16 лет, семеро человек погибли.

Также опубликовали видео, как идет разбор завалов зданий в Покровске. Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме.

С места происшествия вывезли 63 тонны строительного мусора.

Напомним, в результате удара "Искандерами" по центру Покровска повреждены 12 многоэтажных домов, 2 заведения питания, 2 магазина, административное здание, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

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