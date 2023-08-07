Под ракетный удар в Покровске попал жилой дом, есть жертвы. Видео и фото
В понедельник, 7 августа, под обстрел попал Покровск Донецкой области. После ракетного удара по жилому дому есть жертвы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент подтвердил, что по Покровску было нанесено два ракетных удара.
Также Зеленский показал видео последствий обстрела жилого дома в Покровске.
В свою очередь и местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места удара по городу.
Позже глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на данный момент известно о двух погибших в результате прилета по жилому дому в Покровске Донецкой области - женщине и мужчине. Он добавил, что четырех раненых забрала "скорая".
Тем временем появились новые фото последствий обстрела Покровска.
По данным Донецкой ОВА, ударами повредили две многоэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины и административные здания.
Ранее в Нацполиции сообщили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 16 ударов по населенным пунктам Донецкой области. Два человека погибли и два получили ранения.
Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".
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