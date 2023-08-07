В понедельник, 7 августа, под обстрел попал Покровск Донецкой области. После ракетного удара по жилому дому есть жертвы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент подтвердил, что по Покровску было нанесено два ракетных удара.

Также Зеленский показал видео последствий обстрела жилого дома в Покровске.

В свою очередь и местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места удара по городу.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на данный момент известно о двух погибших в результате прилета по жилому дому в Покровске Донецкой области - женщине и мужчине. Он добавил, что четырех раненых забрала "скорая".

Тем временем появились новые фото последствий обстрела Покровска.

По данным Донецкой ОВА, ударами повредили две многоэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины и административные здания.

Ранее в Нацполиции сообщили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 16 ударов по населенным пунктам Донецкой области. Два человека погибли и два получили ранения.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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