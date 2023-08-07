Обмен пленными и удар по Покровску. Вечернее обращение Зеленского
Опубликовано традиционное вечернее обращение президента.
Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:
- Сообщил об обмене пленными, в результате которого 22 военнослужащих ВСУ (из них два офицера) вернулись домой.
- Рассказал о спасательной операции в Покровске после двух ракетных ударов.
- Сообщил о совещании, посвященном ситуации на фронте, производству и поставкам боеприпасов.
Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".
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