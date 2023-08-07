В результате двух ударов по жилым домам Покровска в Донецкой области погибли пятеро и сразу 31 человек ранен.

Такие данные привел глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате первого прилета погибли четыре и пострадали три гражданских лица.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.

Еще четыре спасателя, восемь полицейских и трое гражданских травмированы.

Позже Клименко опубликовал в своем Telegram-канале обновленные данные о числе раненых. По его словам, пострадал 31 человек. Среди них - 19 работников полиции, пять сотрудников ГСЧС и ребенок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по Покровску было нанесено два ракетных удара.

Ранее сегодня сообщалось об обстреле Донецка. Над городом поднялся столб дыма от пожара у железнодорожного вокзала.

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