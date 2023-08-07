Последствия удара по Покровску. Фото: Telegram

В результате двух ударов по жилым домам Покровска в Донецкой области погибли пятеро и сразу 31 человек ранен.

Такие данные привел глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате первого прилета погибли четыре и пострадали три гражданских лица.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.

Андрей Омельченко

Еще четыре спасателя, восемь полицейских и трое гражданских травмированы.

Последствия удара по Покровску

Позже Клименко опубликовал в своем Telegram-канале обновленные данные о числе раненых. По его словам, пострадал 31 человек. Среди них - 19 работников полиции, пять сотрудников ГСЧС и ребенок.

Последствия удара по Покровску

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что по Покровску было нанесено два ракетных удара.

Ранее сегодня сообщалось об обстреле Донецка. Над городом поднялся столб дыма от пожара у железнодорожного вокзала.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак". 

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