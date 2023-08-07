Украина вернула из плена еще 22 человека.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Освобождены два офицера, сержанты и рядовые, которые воевали на разных направлениях. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые.

Старшему из освобожденных военных исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации и получат необходимое лечение.

Ранее мы писали о том, что, по данным СМИ, Венгрия убеждала пленных украинских военных, что они попадут на фронт и могут погибнуть.

Также мы писали о том, что Офис генпрокурора установил причину взрыва в колонии Еленовки, при котором погибли военнопленные.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.