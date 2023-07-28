Причиной взрыва в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в исправительной колонии Еленовки, где находились украинские военнопленные, стало применение реактивного термобарического гранатомета.

К такому промежуточному выводу пришло украинское следствие по итогам комплексной экспертизы, сообщает Офис генпрокурора. Его заявление приводит "Суспильне".

При этом на месте взрыва ни одна международная организация так и не побывала, поэтому дело ведётся на основании данных из открытых источников и разведки.

"Эти выводы не окончательны. У нас есть предварительные выводы о том, что был применен термобарический реактивный боеприпас, но очень и очень много остаётся ещё невыясненным", — сказал заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям Генпрокуратуры Тарас Семкив.

В настоящий момент ещё ведётся 16 судебно-медицинских экспертиз по этому делу.

Напомним, на днях в ООН заявили, что украинские военнопленные в Еленовке не были убиты ракетой HIMARS, как об этом ранее заявляла российская сторона.

Как мы сообщали, идентификация тел погибших в Еленовке украинских военнопленных продолжалась полгода.