Идентификация тел погибших летом в Еленовке украинских военнопленных продолжается. Соответствующая ДНК-экспертиза требует много времени.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Данный вопрос обсуждался с семьями погибших военных на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными. Они обеспокоены и задают вопросы, когда станут известны результаты процедуры.

"Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке", - заявила представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Ивана Ангелина.

Участники заседания договорились принять меры по ускорению процесса идентификации тел, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

Напомним, что на днях ООН решила распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в "ДНР" в июле 2022 года "на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия".

В результате взрыва в колонии в Еленовке погибли 53 украинских пленных. Украина и Россия тогда обвинили друг друга в обстреле.

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