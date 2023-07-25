В ООН заявили, что украинские военнопленные в Еленовке не были убиты ракетой, как ранее заявляла Россия.



Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, чьи слова приводит сайт ООН.

"Представители нашего управления (Управления по правам человека ООН, УВКПЧ - Ред.) встретились с семьями погибших и выслушали их просьбы добиться правды и справедливости. Действительно, они имеют право на правду, справедливость и возмещение ущерба. Для всех, кто пострадал от этой трагедии, мы должны сделать все возможное, чтобы справедливость восторжествовала", – сказал Тюрк.

Представителям управления удалось провести обширные интервью с людьми, пережившими инцидент в Еленовке, и детальный анализ имеющейся дополнительной информации в соответствии с методологией УВКПЧ.

Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 г. остаются неясными, имеющаяся информация позволяет сделать вывод о том, что он не был вызван применением ракеты HIMARS.

На сегодняшний день не удалось установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел. УВКПЧ продолжит расследование этого инцидента в соответствии со своим мандатом, сказано в сообщении.



"Военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. Смерть или серьезное ранение военнопленных должны сопровождаться официальным и тщательным расследованием страной, которая осуществляла задержание. Любые подозрения в преступном поведении должны быть оперативно, тщательно, независимо, беспристрастно и прозрачно расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - подчеркнул Тюрк.

29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения. Власти России утверждали, что по колонии нанесла ракетный удар Украина. Власти Украины настаивали на том, что российская сторона организовала взрыв, поскольку хотела скрыть "следы пыток и казней пленных".

Российская Федерация не предоставила ООН удовлетворительных гарантий безопасного доступа к колонии в Еленовке и не удовлетворила запросы УВКПЧ о доступе на территорию Украины, находящуюся под временным военным контролем Российской Федерации.