Венгрия убеждала пленных украинских военных, переданных ей Россией, что они попадут на фронт и могут погибнуть.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет об 11 пленных военнослужащих Украины, попавших в плен почти год назад возле Купянска Харьковской области. Это молодые солдаты в возрасте от 19 до 23 лет. В РФ их содержали в лагере, о котором Украине почти ничего неизвестно.

По данным издания, только один из воинов ВСУ имел двойное гражданство и говорил на венгерском языке, остальные идентифицировали себя как "представителей русинского общества". При посредничестве РПЦ их отдали Венгрии, поскольку у них венгерские фамилии.

По данным источника "Радио Свобода", в Венгрии бойцам ВСУ сказали, что "для них было бы более благоприятным выбором, если бы они не возвращались в Украину". После обмена их также убеждали, что если они уедут домой, их немедленно отправят на передовую.

Это подтвердил изданию представитель МИД Олег Николенко. Он сказал, что оставшейся группой украинцев в Венгрии продолжают манипулировать. В настоящее время шесть военных из группы находятся на территории ЕС, предположительно, в Венгрии, пятеро уехали в Украину.

"У нас есть информация – и это подтверждают вернувшиеся в Украину, – что на них оказывалось психологическое давление и они получали искаженную информацию. Мы также знаем, что ими манипулировали и что оставшейся в Венгрии группой продолжают манипулировать", - сказал Николенко.

Напомним, 8 июня 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья передали Венгрии при участии РПЦ.

В МИД Украины заявили, что военнослужащие "содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц, им отказано в праве на контакт с посольством Украины".

Однако посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных.

Позже стало известно, что Украина вернула из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которых Москва передала Будапешту.