Венгрия пообещала и дальше блокировать европейскую военную помощь Украине, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

"Пока они этого не сделают, мы будем придерживаться своей позиции, никакие поставки оружия не будут финансироваться из Европейского фонда мира", - заявил министр иностранных дел Сийярто на пресс-конференции.

В конце июня Венгрия уже заблокировала военную помощь ЕС для Украины из этого фонда на 500 млн евро по тем же причинам.

Отметим, что OTP Bank Group попала в перечень международных спонсоров войны из-за льготных условий кредитования для российских военных, которые предоставляет OTP Bank в РФ.

Также Сийярто заявляет, что Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира только при условии, что эти деньги не пойдут на оружие для Украины. Еще в Венгрии обещали блокировать евроинтеграцию Украины до того времени, "пока не будет решена проблема с правами закарпатских венгров".

Ранее Венгрия обещает блокировать санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики.