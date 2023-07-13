Венгрия планирует забрать еще одну группу украинских военнопленных при помощи РПЦ. Эти действия будут происходить без участия и согласования Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источников в украинских спецслужбах.

Как объясняет один из собеседников издания, в РПЦ активно обсуждают грядущий визит представителей Венгрии в РФ. По предварительной информации, он может состояться 8-11 августа.

"Цель визита - это в частности обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - говорит источник.

Сообщается, что со стороны РФ переговорщиком будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний. С июня прошлого года Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.

По словам собеседника издания, у Венгрии нет списка военнослужащих, которых они хотели бы вернуть из российского плена. На данный момент поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются спецслужбы РФ. До приезда венгерской делегации РФ собирается сформировать группу из 10-15 украинских военных, заявил источник.

"Требование венгров - венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное - венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", - добавил собеседник "РБК-Украина" в спецслужбах.

Напомним, 8 июня 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья были переданы Россией Венгрии при участии РПЦ.

В МИД Украины заявили, что военнослужащие "содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц, им отказано в праве на контакт с посольством Украины".

Однако посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им предоставляется поддержка.

Позже стало известно, что Украина вернула из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которых Москва передала Будапешту.