Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 6 августа. В своем заявлении Зеленский, как и ранее вице-премьер Ирина Верещук, тоже затронул тему того, что украинцы "расслабились".

"Если кому-то уже кажется, что война "где-то там", и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем", - сказал президент.

Напомним, на днях пост с таким посылом написала вице-премьер Ирина Верещук. Она упрекнула украинцев, что они начали забывать, что идет война. В комментариях ей ответили, что власть должна начать с себя.

Также недавно ряд блогеров, которые воюют в рядах ВСУ, призвали к "тотальной мобилизации".

Ранее мы писали, что нардепам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха депутата Юрия Аристова.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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