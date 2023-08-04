Опубликовано новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении:

Поблагодарил СБУ за то, что война "вернулась назад", в Россию, дав понять, что за операциями на российской территории стоит эта спецслужба.

Анонсировал саммит по формуле мира в Саудовской Аравии, который начнется уже завтра.

Рассказал о встрече с экс-губернатором Нью-Джерси Кристофером Кристи, прибывшим в Киев.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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