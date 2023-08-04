Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что многие украинцы "рано расслабились" во время войны, которая ещё не закончена.

Такое мнение она высказала на своей странице в Фейсбуке.

"Мы начали немного расслабляться и преждевременно ударились в ментальное отрицание войны. Когда один парень на передовой, есть ли у другого парня моральное право именно в это время веселиться в ночном клубе?" — задалась вопросом вице-премьер.

По её словам, для победы "уровень внутренней мобилизации должен быть ещё вышё". Поэтому Верещук призвала "меньше кайфовать и больше работать. До победы ещё много работы".

В комментариях к этому посту пользователи написали, что "рыба гниет с головы" и власть сама должна сама "перестать кайфовать, воровать и начать больше работать". Премьеру припомнили все громкие случаи коррупции за последние месяцы: закупки Министерством обороны яиц по 17 гривен за штуку, барабанов для бомбоубежищ, роскошный отдых депутатов и чиновников за границей, а также поставленный на поток военкоматами откуп от мобилизации.

После этого Ирина Верещук написала новое сообщение, в котором заявила, что украинцы в своих претензиях правы.

"Все люди у власти и члены их семей должны привести свой стиль жизни в соответствие с военным временем", — согласилась с пользователями вице-премьер.

"Кое-кто, наверное, собрался дождаться победы за спиной у президента, бойцов на передовой и волонтёров – беззаботно заниматься фигнёй и кайфовать, а затем прийти на празднование победы и даже попросить себе какие-то награды. Так не будет", — заверила Верещук в новом посте.

Ранее мы писали, что нардепам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха депутата Юрия Аристова.

Также сообщалось, что в Верховной Раде хотят расследовать нарушения законодательства при организации госзакупок во время военного положения.