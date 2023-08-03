В парламенте хотят расследовать факты нарушения законодательства при организации госзакупок во время военного положения.

Депутат от "Слуги народа" Владимир Цабаль зарегистрировал постановление о создании Временной следственной комиссии со сроком работы на один год.

Как говорится в пояснительной записке, общественный резонанс спровоцировала информация о возможных злоупотреблениях во время публичных госзакупок.

"Тяжелая социально-экономическая информация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно относительно нарушений во время использования публичных средств", - говорится в записке.

Все фракции и группы уже подали свои кандидатуры для работы ВСК. Главой комиссии, если ее создадут, станет сам Цабаль, а его заместителем Александр Пасичник ("Слуга народа").

Ранее мы писали о том, что министр экономики Украины анонсировала возвращение процедуры госзакупок через Prozorro.

А также, что Рада может ограничить права местных властей проводить закупки из-за постоянных скандалов.