В Раде хотят расследовать нарушения законодательства при организации госзакупок во время военного положения
В парламенте хотят расследовать факты нарушения законодательства при организации госзакупок во время военного положения.
Депутат от "Слуги народа" Владимир Цабаль зарегистрировал постановление о создании Временной следственной комиссии со сроком работы на один год.
Как говорится в пояснительной записке, общественный резонанс спровоцировала информация о возможных злоупотреблениях во время публичных госзакупок.
"Тяжелая социально-экономическая информация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно относительно нарушений во время использования публичных средств", - говорится в записке.
Все фракции и группы уже подали свои кандидатуры для работы ВСК. Главой комиссии, если ее создадут, станет сам Цабаль, а его заместителем Александр Пасичник ("Слуга народа").
Ранее мы писали о том, что министр экономики Украины анонсировала возвращение процедуры госзакупок через Prozorro.
А также, что Рада может ограничить права местных властей проводить закупки из-за постоянных скандалов.