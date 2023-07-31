В Украине вскоре вернут процедуру госзакупок через систему Prozorro для всех товаров и услуг, кроме военного предназначения.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в своей колонке для украинского издания Forbes.

По словам чиновницы, реализация политики закупок сконцентрирована в постановлении Кабмина №1275 от 11 ноября 2022 года "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения".

"Главное – все закупки, не относящиеся к вооружению и военной технике, снова будут проводиться в системе Prozorro. Это будут либо открытые торги в системе, либо запросы предложений в электронном каталоге Prozorro Market. Для Минобороны предусмотрен еще один дополнительный способ – закупки по упрощенной процедуре. Прежде всего это связано с "тендерным троллингом", когда участник аукциона заваливает Антимонопольный комитет (АМКУ) жалобами. Каждую принятую жалобу комитет рассматривает 15 дней. Все это время аукцион заблокирован. По упрощенной процедуре закупка не может быть обжалована в АМКУ. У участников торгов остается возможность скорейшего обжалования через суд", - пишет Свириденко.

Если заказчики в сфере обороны заключают договор без конкурса (например, когда есть необходимость или публикация информации может повредить национальной безопасности), они должны проверить прибыль производителя или поставщика (за исключением договоров по вооружению и военной технике). Для производителей он должен быть не более 25% от производственной себестоимости.

Если договор заключается не с производителем, он должен гарантировать, что норма прибыли на всех этапах между производителем и поставщиком суммарно не больше, чем те же 25%.

Как писала "Страна", недавно "Укроборонпром" обвинил Минобороны в отсутствии закупок дронов. В ответ в ведомстве заявили о приобретении 28 моделей БПЛА.

Ранее в НАБУ сообщали, что порядок закупок во время военного положения требует критических изменений.

Тема закупок стала резонансной после многочисленных случаев выделения значительных бюджетных средств во время войны на музей Голодомора, замену герба на Родине-матери, барабаны и овощерезки в убежища и прочее. Подробно ситуацию мы анализировали здесь.