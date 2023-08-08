В Покровске уже 81 раненый после обстрела центра города "Искандерами". Среди них: 39 гражданских, в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения, 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

7 человек погибли: пять гражданских, спасатель и военный.

Повреждены 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Напомним, россияне ударили по Покровску вчера вечером. Совершили два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52.

Ранее мы писали, что число раненых в результате удара по Кругляковке Харьковской области возросло до девяти человек.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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