На это утро известно о 67 раненых после удара по Покровску в Донецкой области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА

Из 67 раненых 29 гражданских (в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения), 29 сотрудников полиции, семь сотрудников ГСЧС и двое военных.

Из семи погибших – пять гражданских, один спасатель и один военный.

Напомним, что вчера вечером по центру города россияне нанесли два удара "Искандерами". Совершили два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52. Разрушили и повредили многоэтажки, частные дома, административные дома, заведения питания, отель.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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