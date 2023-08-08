Неподконтрольная Макеевка Донецкой области попала под обстрел. В результате начался пожар.

В местных телеграм-каналах появились фото последствий обстрела.

Также местные журналисты пишут, что Донецк в течение всего дня подвергался интенсивному обстрелу.

К вечеру стало известно о трех погибших в Киевском районе. Также ранены одиннадцать человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения. Кроме того, есть раненый в Шахтерске.

Под обстрел попала бригада электромонтеров, которая работала на территории Октябрьского РЭС. Один из работников получил осколочные ранения и госпитализирован в тяжелом состоянии. Мелкие осколочные ранения получил водитель оперативно-выездной бригады.

В Киевском районе Донецка произошло прямое попадание снаряда противника в автомобиль экологической компании. Ранены водитель и два грузчика.

Обстрелами повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой и 10 объектов гражданской инфраструктуры - в том числе школа в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрика в Шахтерске.

На видео попал момент прилета в центре Донецка в районе магазина "Изумруд".

Ранее мы писали, что 7 августа Донецк тоже подвергся обстрелу.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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