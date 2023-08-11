В пятницу, 11 августа, во время воздушной атаки РФ сбитые обломки ракеты упали на территории детской больницы.

Об этом сообщает КГВА.

"По предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Воздушные силы сообщали о пусках "Кинжалов" в направлении Киевской области.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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