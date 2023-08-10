Украина может вскоре получить и немецкие, и американские дальнобойные ракеты.

Об этом пишет немецкий портал t-online со ссылкой на источники.

Издание пишет, что в ФРГ набирают обороты споры о передаче крылатых ракет Taurus. В последнее время с таким призывом на правительство давит не только оппозиция, но и все больше политиков из правящих партий.

Также его одобрили Воздушные силы страны. "Решение кажется неизбежным", - пишет издание.

При этом обсуждение происходит с США. По данным t-online, как и в случае с танками, немцы хотят объявить о передаче Украине новой номенклатуры одновременно с американцами. Это их обязательное условие.

"Это может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS", - пишет издание.

Отметим, что еще недавно министр обороны ФРГ говорил, что Берлин не намерен передавать Украине дальнобойные ракеты.

Но на прошлой неделе глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что его "друзья из Бугдестага" сказали, что немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине Taurus.