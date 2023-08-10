Для сегодняшней атаки по Запорожью российские военные применили ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщили в Нацполиции.

Сообщается, что в результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва, пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

Запорожье после удара РФ

Также местные паблики обнародовали видео взрывной волны от прилета в одном из киосков в центре Запорожья. На нем видно, как камера наблюдения сняла момент прилета, внутри киоска. В это время в нем находились три человека. Было видно зарево от удара.

Напомним, что пока известно об одном погибшем и 14 пострадавших. Повреждены две многоэтажки, медицинское и образовательное учреждение.

9 августа Запорожье также пострадало от удара РФ. Известно, что среди погибших две девушки, которые часто пели на улице рядом с местом вчерашнего ракетного удара.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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