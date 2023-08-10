Вечером 10 августа Запорожье вновь подверглось удару РФ. Пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщаю местные власти.

После взрыва известно об одном погибшем и девятерых пострадавших. Такую информацию сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. С легкими ранениями они доставлены в больницу.

Также известно, что повреждены две многоэтажки, медицинское и образовательно учреждение.

Видео и фото последствий взрывов в Запорожье опубликовал глава Запорожской обладминистрации Юрий Малашко.

Запорожский горсовет сообщает, что на месте прилета возник пожар.

Видео последствий одного из прилетов по Запорожью опубликовал президент в своем тг-канале. Владимир Зеленский подтвердил, что погиб один человек.

Напомним, что число погибших в результате удара по Запорожью 9 августа возросло до трех.

Также мы писали о том, что в Запорожье погибли две девушки, которые часто пели на улице рядом с местом вчерашнего ракетного удара.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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