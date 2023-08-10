В Запорожье от вчерашнего ракетного удара погибли две девушки, которые часто пели на улице недалеко от места прилета.

Об этом пишут запорожские паблики.

Вчера погибла девушка 19 лет, а сегодня в реанимации скончалась ее 21-летняя подруга.

Паблики пишут, что на видео - уличное выступление Кристины и Светланы за час до обстрела.

По последним данным, жертвами обстрела Запорожья стали три человека, девять ранены, в том числе 11-месячный ребенок.

Напомним, вечером, 9 августа, россияне нанесли удар по Запорожью. Удар пришелся по жилому кварталу.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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