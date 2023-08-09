В среду, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее видеообращение.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Сообщил о совещаниях с военными и заседании Ставки, где обсуждались ситуация на передовой и планы на будущее. Рассказал о переговорах главы Офиса президента с западными партнерами о поставках боеприпасов. В контексте поблагодарил Берлин за поставки двух новых "Пэтриотов". Прокомментировал вечерний удар по Запорожью. Сказал, что Украине нужно еще больше ПВО. Также высказал уверенность, что Украине предоставят истребители F-16.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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