Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия к концу войны может остаться без кораблей, если продолжит блокаду Черного моря и атаки украинских портов.

Об этом глава государства сказал в интервью латиноамериканской газете La Nacion.

"Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать", - заявил президент.

Напомним, на прошлой неделе под удар морских надводных беспилотников попал российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк", а затем и нефтяной танкер Sig. Сообщалось, что в машинном отделении танкера произошел взрыв.

А на днях Украина объявила акватории шести российских портов зоной военной угрозы.

Ранее мы разбирались, к чему приведут атаки дронов на российские корабли в Черном море.