Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после атаки на российский танкер около Керченского пролива выступил с традиционным заявлением с угрозами "ответного удара" по Украине.

Но в данном случае интересно, что Медведев делает упор на угрозу экологической катастрофы, которая могла произойти, если б танкер был полон нефти.

В духе "Киев был готов пойти на экологическую катастрофу" высказалась с утра и ряд других российских спикеров и блогеров. Не исключено, что это станет одним из основных тезисов, которые россияне будут транслировать в мире после удара по танкеру.

Напомним, сегодня ночью в России заявили о повреждении дроном танкера Sig в районе Керченского моста. СМИ пишут, что взрыв произошел в машинном отделении.

Накануне СМИ сообщали, что российский флот в Новороссийске пострадал после ночной атаки дронами. В сети появилось видео корабля "Оленегорский горняк", который опрокинуло на бок и его буксируют на берег.

"Страна" писала, что означает атака на танкер около Керченского пролива.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.