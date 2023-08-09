Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки в специальном формате.

Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

"Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", - сообщает президент.

Докладывали главком Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов.

Как пишет The Wall Street Journal, импульс украинскому наступлению дала поставка американских кассетных боеприпасов.

По данным Генштаба, ВСУ достигли частичного успеха на Южном фронте.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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