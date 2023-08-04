Зеленский провел очередное заседание Ставки, которое продлилось три часа
В пятницу, 4 августа, президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно продлилось три часа.
Военное руководство докладывало по ситуации на всех направлениях и обеспечении войск.
Обсуждали экспорт зерна, развитие ВПК и применения высокоточного оружия.
"Сейчас не время озвучивания деталей. Но результаты мы удовлетворены", - пишет Зеленский.
Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.
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