Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Лулу да Силву за идею предоставить некие гарантии безопасности не только Украине, но и РФ.

Об этом он сказал в интервью латиноамериканской газете La Nacion.

"Заявления Лулы совсем не приносят покоя. Странно говорить о безопасности России. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые должны быть даны для безопасности России. Я просто думаю, что у него есть свое мнение. Мне кажется, не обязательно, чтобы ваши мысли совпадали с мыслями Путина", - сказал Зеленский изданию.

Он призвал президента Бразилии "не повторять нарративы Москвы".

"Если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть сядет и скажет. И я думаю, что мы покончим с этим. Честно говоря, я думал, что у него более широкое понимание мира. Потому что то, что вы мне говорите (то, что он сказал), грустно, очень грустно", - добавил украинский президент.

Отметим, что на минувшей встрече в Джидде Китай и Бразилия заявляли о том, что в выработке подходов к миру нужно участие России.

Сначала советник президента Бразилии Селсу Аморим, который представлял в Джидде бразильскую делегацию, отметил, что Россия должна быть вовлечена в переговоры о мирном урегулировании конфликта в Украине.

Затем в Китае сказали, что хотят продолжать переговоры об Украине, но на основе своего плана, а не формулы мира Зеленского.