Украина пока не добралась до самых мощных российских укреплений на юге - череды траншей, танковых ловушек и других заграждений.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По оценкам военных экспертов, Украине, скорее всего, потребуются "Леопарды" и другая западная бронетехника, чтобы прорвать эти рубежи.

Чтобы сохранить эти машины, которые в начале наступления начали нести существенные потери на российских минных полях, ВСУ и сменили тактику, сделав ставку на пехоту.

Солдаты сказали изданию, что теперь у них есть шанс на прорыв, хотя потери велики.

"Мы разминируем поля телами. Это ужасно", - говорит командир взвода недавно сформированной бригады, прошедшей обучение на Западе.

Существенный импульс украинскому наступлению дала поставка американских кассетных боеприпасов. Они позволяют поражать скопления российской пехоты, транспортные средства и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.

В частности, они уже продемонстрировали свою эффективность в районе Роботино.

В конце июля к востоку от села в засаде оказался взвод, русские накрыли его шквальным огнем. Подразделение по рации попросило разрешение отойти, но командир приказал им укрыться. Вскоре над головой со звуком дождя полетели кассетные снаряды, после чего на российских радиоканалах начался хаос и крики о раненных и отступлении.

Тогда взвод двинулся вперед, чтобы захватить позицию РФ.

Также кассетные снаряды позволяют быстро уничтожать лесопосадки, в которых прячутся россияне. При этом они эффективны, даже если удар приходится не точно в цель.

Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что ВСУ за минувшие сутки имели частичный успех на южном фронте, а именно под Ореховым в направлении на Вербовое, а также на Времьевском выступе в окрестностях Приятного и Урожайного.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.