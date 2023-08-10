В Киеве готовятся к новому учебному году. В 91% школ столицы уже оборудованы укрытия. Запланировано обустройство убежищ дополнительно в 437 учебных заведениях. По состоянию на 1 августа завершено выполнение работ в 105 из них.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в своем Telegram-канале.

Всего образовательных учреждений коммунальной формы собственности в столице – 1 056.

В КГВА объясняют, если в школе или другом заведении нет собственного укрытия, заключаются соглашения с соседними объектами, которые имеют убежище.

Также власти столицы запускают пилотный проект по строительству бомбоубежищ сразу на территории учебных заведений. Сначала укрытия появятся в нескольких школах Киева.

"Такие постройки будут располагаться на территории заведения. Введение их в работу планируется до конца года", - говорится в сообщении.

Всего укрытиями в Киеве уже обеспечено:

83% детских садов;

91% школ;

95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;

75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

"Формы и форматы обучения будут выбраны по результатам проведенных работ и увеличению мест в укрытиях", - добавили в КГВА.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября все дети в Киевской области должны перейти на обучение офлайн. В Киевской областной военной администрации заявили, что образовательные учреждения области уже обустроены 1 249 укрытиями для более 260 000 человек.

Тем временем власти Харькова изучают возможность проводить уроки для учеников 1 и 2 классов в метро.