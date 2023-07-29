С 1 сентября все дети в Киевской области должны перейти на обучение офлайн.

Об этом сообщила заместитель начальника Киевской областной военной администрации Жанна Осипенко, пишет "Вечерний Киев".

"С 1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях - самые простые укрытия, также 126 противорадиационных", - сказала она.

По ее словам, образовательные учреждения Киевской области уже обустроены 1 249 укрытиями для более 260 000 человек.

Напомним, в середине июня появился приказ КГГА о необходимости пускать в укрытия при школах всех желающих.

После этого родители киевских школьников стали жаловаться в соцсетях, что после того как в столице обязали школы и детсады открыть свои убежища для всех нуждающихся, там может не хватить места для самих детей и педагогов.

Также мы писали, что в Минобразования рекомендуют вузам начинать новый учебный год с 1 сентября в очном формате.

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