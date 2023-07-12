Министерство образования Украины рекомендует университетам и колледжам с 1 сентября вернуться к очной форме обучения.

Об этом говориться в письменном обращении к руководству учебных заведений, распространённому ведомством.

Данная рекомендация обусловливается тем, что дистанционное обучение привело к "бесспорному снижению качества образования".

Отмечено, что предложение действует для подконтрольных Украине территорий, на которых не идут боевые действия и которые находятся "вне досягаемости вражеских ракетных систем залпового огня (РСЗО), систем С-300 и аналогичных".

Руководству образовательных учреждений предлагают в течение лета принять максимальные усилия для обустройства укрытий чтобы вернуться на очное обучение.

Ранее Минобразования опубликовало список документов для поступающих в вузы в этом году.

Кроме этого в ведомстве объяснили, как абитуриентам с оккупированных территорий принять участие во вступительной кампании. Абитуриенты со временно оккупированных территорий смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно.