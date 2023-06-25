Минобразования опубликовало список документов для поступающих в вузы в этом году
Вступительная кампания в вузах Украины уже второй год проходит в условиях военного положения. Однако украинские вузы продолжают набор абитуриентов и требуют необходимые документы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
После сдачи мультипредметного теста поступающим нужно обязательно создать электронный кабинет. Регистрация открылась с 1 июля 2023 года. Система кабинетов будет работать до 30 ноября.
В созданный электронный кабинет абитуриент должен загрузить фото-копии следующих документов:
- документ об образовании (аттестат, свидетельство);
- номер, PIN-код сертификата ВНО (НМТ);
- серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);
- документы, что дают право на поступление по специальным условиям, при их наличии.
По окончании конкурсного отбора абитуриенты должны принести в университеты документы для зачисления на обучение. В частности, нужно подать:
- заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);
- копии документа, удостоверяющего личность;
- копию военно-учетного документа (для парней);
- копию документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему);
- в случае наличия специальных условий поступления - копии подтверждающих их документов;
- другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения;
- сертификат о прохождении национального мультипредметного теста (НМТ) или внешнего независимого оценивания (ВНО);
- фотографии размером 3х4.
Ранее Минобразования показало алгоритм действий для поступающих в вузы в этом году и объяснило как быть абитуриентам с оккупированных территорий.