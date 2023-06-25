Вступительная кампания в вузах Украины уже второй год проходит в условиях военного положения. Однако украинские вузы продолжают набор абитуриентов и требуют необходимые документы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

После сдачи мультипредметного теста поступающим нужно обязательно создать электронный кабинет. Регистрация открылась с 1 июля 2023 года. Система кабинетов будет работать до 30 ноября.

В созданный электронный кабинет абитуриент должен загрузить фото-копии следующих документов:

документ об образовании (аттестат, свидетельство);

номер, PIN-код сертификата ВНО (НМТ);

серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);

документы, что дают право на поступление по специальным условиям, при их наличии.

По окончании конкурсного отбора абитуриенты должны принести в университеты документы для зачисления на обучение. В частности, нужно подать:

заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);

копии документа, удостоверяющего личность;

копию военно-учетного документа (для парней);

копию документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему);

в случае наличия специальных условий поступления - копии подтверждающих их документов;

другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного учреждения;

сертификат о прохождении национального мультипредметного теста (НМТ) или внешнего независимого оценивания (ВНО);

фотографии размером 3х4.

Ранее Минобразования показало алгоритм действий для поступающих в вузы в этом году и объяснило как быть абитуриентам с оккупированных территорий.