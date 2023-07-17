В Минобразования рекомендуют вузам начинать новый учебный год с 1 сентября в очном формате.

Об этом заявил заместитель министра Андрей Витренко.

"В зависимости от ситуации безопасности в регионе, мы призываем местные администрации и ректоров начинать и максимизировать очное обучение. Именно очный формат занятий будет способствовать тому, как мы быстро отстроим нашу страну после победы", - сказал Витренко.

Замминистра добавил, что подготовка к новому учебному году продолжается и в школах. В частности, укрытиями оборудованы 75% из них.

Ранее в Минобразования подсчитали, что школьникам не хватает 200 тысяч девайсов для дистанционного обучения.

Также МОН публиковало список документов для поступающих в вузы в этом году.

Тем временем война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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