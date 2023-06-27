Треть украинских учеников, которые учатся онлайн, не имеют полноценного доступа к дистанционному обучению из-за отсутствия технических средств или связи.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Для онлайн-обучения учащимся уязвимых категорий не хватает 200 тысяч девайсов, еще 80 тысяч нужно учителям.

В ведомстве отметили, что в результате агрессии РФ 1,6 млн украинских школьников были вынуждены перейти на дистанционное обучение, а сотни школ были разрушены или повреждены.

Шотландская организация Reusing IT, предоставляющая отремонтированные компьютеры для повторного использования семьям с низким уровнем дохода, предоставила на нужды украинского образования более 100 тысяч девайсов.

Ранее организация уже передала в Украину две тысячи персональных компьютеров для педагогов и школьников.

Напомним, ранее родители киевских школьников жаловались, что в укрытиях может не хватить места для детей и педагогов.

Ранее Минобразования опубликовало даты проведения мультитеста, который абитуриенты будут сдавать вместо ВНО, а также список документов для поступающих в вузы в этом году.