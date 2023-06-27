В Минобразования подсчитали, что школьникам не хватает 200 тысяч девайсов для дистанционного обучения
Треть украинских учеников, которые учатся онлайн, не имеют полноценного доступа к дистанционному обучению из-за отсутствия технических средств или связи.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Для онлайн-обучения учащимся уязвимых категорий не хватает 200 тысяч девайсов, еще 80 тысяч нужно учителям.
В ведомстве отметили, что в результате агрессии РФ 1,6 млн украинских школьников были вынуждены перейти на дистанционное обучение, а сотни школ были разрушены или повреждены.
Шотландская организация Reusing IT, предоставляющая отремонтированные компьютеры для повторного использования семьям с низким уровнем дохода, предоставила на нужды украинского образования более 100 тысяч девайсов.
Ранее организация уже передала в Украину две тысячи персональных компьютеров для педагогов и школьников.
Напомним, ранее родители киевских школьников жаловались, что в укрытиях может не хватить места для детей и педагогов.
Ранее Минобразования опубликовало даты проведения мультитеста, который абитуриенты будут сдавать вместо ВНО, а также список документов для поступающих в вузы в этом году.