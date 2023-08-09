Власти Харькова изучают возможность проводить уроки для учеников 1 и 2 классов в метро.

Об этом заявил директор департамента образования горсовета Ольга Деменко в интервью "Фактам ICTV".

"Там будут оборудованы полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты. Кроме учителей, будут учителя-тьюторы, которые будут помогать детям прийти в класс, сходить в туалет, потому что они будут на чужой территории", - рассказывает Деменко.

По ее словам, в такие классы будут набирать детей с разных школ со всего города.

"Мы это тоже продумали, потому что военное время позволяет нам временно ребенка перевести из школы в школу", — объяснила она.

Деменко отметила, что всех желающих охватить таким форматом обучения не удастся. Поэтому приоритет будут отдавать детям младших классов — в первую очередь, первого и второго.

Кроме того, с 1 сентября процесс обучения в метро в Харькове, вероятно, еще не запустят. Спускать школьников под землю начнут по мере готовности локаций для обучения.

Ранее "Страна" также писала о том, что с 1 сентября все дети в Киевской области должны перейти на обучение офлайн. Образовательные учреждения Киевской области уже обустроены 1 249 укрытиями для более 260 000 человек.

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